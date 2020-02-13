На Дніпропетровщині підліток народила в туалеті: немовля померло у вигрібній ямі

У Дніпропетровській області 17-річна дівчина народила у вуличному туалеті.

До правоохоронців звернулися медики швидкої допомоги із заявою, що вулиці Сонячній, в селі Петрове, у вигрібній ямі туалету знайшли мертве немовля.

Мати дитини – неповнолітня місцева жителька, яка знаходиться на обліку у лікаря-психіатра. Вона перебувала на 36 тижні вагітності.

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Немовля вона народила в туалеті, а його тіло витягали з вигрібної ями.

Труп дитини направили до судмедекспертів, а маму госпіталізували в перинатальний центр через велику крововтрату.

Раніше Факти ICTV писали, що у Одесі 24 січня мати замкнула у квартирі двох малолітніх хлопчиків і пішла вживати алкоголь. Одна дитина навіть намагалася стрибнути з четвертого поверху з відкритого вікна, щоб вибратися з квартири.