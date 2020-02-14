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Факти / Надзвичайні події

У Львові комунальника переїхали два авто – жінка померла на місці

У Львові на 65-річну жінку, працівницю одного із місцевих комунальних підприємств, скоїли наїзд два автомобілі – Volkswagen, яким керував 71-річний чоловік та Peugeot, за кермом якого перебував 38-річний киянин.

Від отриманих травм жінка померла на місці події.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Читайте: Їхав з вагітною по зустрічці: у Києві п’яний водій влетів у маршрутку

Також відомо, що жінку збили, коли вона у відповідному жилеті прибирала прибордюрну частину дороги.

Раніше Факти ICTV писали про те, що внаслідок масштабної ДТП на російській трасі під Псковом загинули 8 українців.

Джерело: Нацполіція

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