В Херсоні дерево впало на дитину – дівчинка у лікарні

У Херсоні біля школи №50 впало дерево, яке зачепило 13-річну дівчину. Потерпілу госпіталізували в дитячу обласну лікарню.
Лікарі поставили діагноз забій грудної клітини, незначна подряпина обличчя. Наразі дівчина проходить медобстеження, загрози її життю немає, суттєвих ушкоджень вона не отримала.
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– У зв’язку із прогнозованим погіршенням погодних умов у вигляді поривів вітру, в деяких областях України сталося часткове повалення дерев на дороги. Для прибирання цих дерев, які перешкоджають руху автотранспорту, залучаються підрозділи ДСНС, – зазначили у прес-службі ДСНС.
Раніше Факти ICTV писали, що 24 лютого п’ять поїздів затримуються через падіння дерев на рейки у Львівській області.
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