В Одесі на вулиці Пастера дерево, яке впало через сильний вітер, пошкодило контактну мережу.

Ще одне впало на перетині вулиць Старопортофранківської та Розкидайлівської.

У зв’язку із цим тимчасово заблоковано рух трамваїв №3 та №28.

На Коблевській дерево впало на авто, на тротуарах валяються відірвані шматки профнастилу. Дивом ніхто не постраждав.

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На території області така ж ситуація. Зокрема, в Подільську дах зірвало з адміністративної будівлі РЕМ, а в Ананьєві – з відремонтованого будинку культури, який вважається пам’ятником архітектури.

Раніше синоптики попереджали про погіршення погоди в Одесі 24 лютого – пориви вітру до 25-28 м/с.