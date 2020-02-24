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Факти / Надзвичайні події

Вітер в Одесі валить дерева і зриває дахи, трамваї заблоковано

В Одесі на вулиці Пастера дерево, яке впало через сильний вітер, пошкодило контактну мережу.

Ще одне впало на перетині вулиць Старопортофранківської та  Розкидайлівської.

У зв’язку із цим тимчасово заблоковано рух трамваїв №3 та №28.

На Коблевській дерево впало на авто, на тротуарах валяються відірвані шматки профнастилу. Дивом ніхто не постраждав.

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На території області така ж ситуація. Зокрема, в Подільську дах зірвало з адміністративної будівлі РЕМ, а в Ананьєві – з відремонтованого будинку культури, який вважається пам’ятником архітектури.

Раніше синоптики попереджали про погіршення погоди в Одесі 24 лютого – пориви вітру до 25-28 м/с.

  • Вітер в Одесі валить дерева
  • Вітер в Одесі валить дерева
  • Вітер в Одесі валить дерева
  • Вітер в Одесі валить дерева
  • Вітер в Одесі валить дерева
  • Вітер в Одесі
  • Вітер в Одесі валить дерева
  • Вітер в Одесі валить дерева
  • Вітер в Одесі валить дерева
  • Вітер в Одесі валить дерева
  • Вітер в Одесі валить дерева
  • Вітер в Одесі
Вітер в Одесі валить дерева і зриває дахи, трамваї заблоковано / 6 фотографий

Нагадаємо, 24 лютого п’ять поїздів затримуються через падіння дерев на рейки у Львівській області.

Фото: Думская

Джерело: Думская

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