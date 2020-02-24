В Одесі на вулиці Пастера дерево, яке впало через сильний вітер, пошкодило контактну мережу.
Ще одне впало на перетині вулиць Старопортофранківської та Розкидайлівської.
У зв’язку із цим тимчасово заблоковано рух трамваїв №3 та №28.
На Коблевській дерево впало на авто, на тротуарах валяються відірвані шматки профнастилу. Дивом ніхто не постраждав.
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На території області така ж ситуація. Зокрема, в Подільську дах зірвало з адміністративної будівлі РЕМ, а в Ананьєві – з відремонтованого будинку культури, який вважається пам’ятником архітектури.
Раніше синоптики попереджали про погіршення погоди в Одесі 24 лютого – пориви вітру до 25-28 м/с.
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Вітер в Одесі валить дерева і зриває дахи, трамваї заблоковано / 6 фотографий
Нагадаємо, 24 лютого п’ять поїздів затримуються через падіння дерев на рейки у Львівській області.
Фото: Думская
Джерело: ДумскаяТеги: Негода в Україні, ОдесаЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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