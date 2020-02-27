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Факти / Надзвичайні події

У РФ поліцейські електрошокером “будили” пасажира таксі. Чоловік помер

В Іркутську 24-річний Дмитро Харченко помер після того, як поліцейські застосували до нього електрошокер.

Під час поїздки в таксі чоловік заснув, після чого водій попросив допомогти екіпаж ДПС.

Мати загиблого розповіла, що її син їхав з нічного клубу додому на таксі в нетверезому стані і заснув дорогою. Поліцейські вирішили розбудити його електрошокером. Через це хлопець помер від гострої серцевої недостатності.

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У Слідчому комітеті заявили, що правоохоронці застосували спецзасоби без достатніх підстав. Їх звільнили з органів і ув’язнили в СІЗО у кримінальній справі про перевищення повноважень. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 6 грудня в одній з квартир Можги (РФ) був виявлений труп жінки і її 13-річного сина. Мати-одиначка померла від хронічного захворювання, коли перебувала вдома з сином. Хлопчик страждав важкою формою ДЦП та епілепсією. За попередньою версією, дитина померла від переохолодження.

Джерело: Слідчий комітет РФ

Фото: Dreamstime

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