У Житомирі застрелився розвідник АТО: друзі відмовляються вірити у самогубство

У житомирській багатоповерхівці застрелився розвідки АТО.

– Постріл був здійснений у підборіддя, куля пройшла через голову і вийшла у верхній часині голови та відрекошетила від стелі у сходинковий майданчик, – розповів заступник керівника поліції Житомирщини В’ячеслав Пашковський.

Жертвою виявився 46-річний Олег Котенко – екс-розвідник 95 бригади, який після війни також був волонтером.

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Слідство одразу схилялося до версії самогубства, бо біля тіла знаходилася його мисливська зброя.

Проте товариші заперечують цю версію, бо, мовляв, Олег був вольовою людиною та після війни мав доволі успішний будівельний бізнес. Крім того, у чоловіка залишилася дружина та дві доньки.

У поліції додали, що збирають усі докази та чекають на висновки експертиз.

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