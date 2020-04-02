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Факти / Україна / Суспільство

Як ховати померлих від Covid-19 – інструкція МОЗ

В Україні щодня збільшується кількість померлих від коронавірусу. Через це МОЗ затвердило інструкцію з поховання людей, які стали жертвами Covid-19.

Тіла померлих мають бути поховані з дотриманням таких вимог:

  • їх треба обробити дезінфекційним хлоровмісним розчином та помістити у непроникний герметичний пакет-мішок;
  • поховання чи кремація тіла здійснюються у щільно закритій труні;
  • під час поховання померлого у приміщенні одночасно може перебувати не більш як одна особа на 10 кв. м, відстань між людьми має бути 1,5 м.

Поховання померлих від коронавірусу - інструкція

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За інформацією МОЗ, органи місцевого самоврядування мають здійснювати облік осіб, які перебували під час поховання, із зазначенням ПІБ, адреси, номеру телефону, дати та часу відвідування поминок чи поховання.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповідали, як ховати померлих від коронавірусу.

Джерело: МОЗ

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