У США знайшли тіло внучки Роберта Кеннеді, яка потонула

У штаті Меріленд (США) знайшли тіло внучки Роберта Кеннеді – 40-річної Мейв Кеннеді-Таунсенд-Маккін, яка потонула напередодні. Пошуки тіла її 8-річного сина Гідеона тривають.

Мати з сином грали в футбол і забралися в каное, намагаючись дістати з води м’яч, проте їх віднесло вітром у відкриті води Чесапікської затоки.

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Тіло жінки виявили більш ніж за три кілометри від будинку, на глибині майже вісім метрів.

Мейв доводилася внучкою вбитому сенатору США Роберту Кеннеді і внучатою племінницею вбитому президенту США Джону Кеннеді.

Клан Кеннеді провів через відеозв’язок у Zoom поминальну службу.

Раніше Факти ICTV писали, що 6 квітня у Миколаєві внаслідок вуличної стрілянини було поранено відомого бізнесмена Михайла Титова.

Джерело: People