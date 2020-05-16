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Факти / Надзвичайні події

У США в ДТП загинули дві людини та 14 собак

У штаті Айдахо (США) чоловік і жінка їхали на авто Ford Econoline з Арізони на північ. Однак машина втратила керування і в’їхала в берегоукріплювальну споруду. 38-річна пасажирка загинула на місці, 40-річний водій помер від отриманих травм у  госпіталі.

Також в аварії загинули 14 собак, ще 16 – пропали безвісти.

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У місцевій поліції розповіли, що у вантажівці знаходилися 48 собак змішаних порід. У рамках роботи некомерційної організації пара перевозила тварин в Канаду, щоб їм могли дати притулок нові господарі.

  • У США в ДТП загинули дві людини та 14 собак
  • У США в ДТП загинули дві людини та 14 собак
  • У США в ДТП загинули дві людини та 14 собак
  • У США в ДТП загинули дві людини та 14 собак
У США в ДТП загинули дві людини та 14 собак / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Росії у військовому селищі Лупче-Савіно-2 Мурманської області собака принесла на дитячий майданчик чоловічу голову. Нижню частину тулуба чоловіка і верхній одяг знайшли в лісосмузі біля будинку.

Джерело: idahostatepolice

Фото: idahostatepolice

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