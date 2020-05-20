На Харківщині поліцейський приховав умисне вбивство

В Харківській області у вчиненні злочину повідомлено про підозру слідчому.

В 2013 році поблизу залізничної станції Нова Баварія на березі річки знайшли тіло чоловіка зі слідами насильницького характеру.

Звинувачений приховав вбивство, усвідомлюючи, що смерть була насильницькою. Він вніс недостовірні дані про закриття кримінального провадження.

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Також він не направив копію відповідної постанови прокурору та утримував матеріали кримінального провадження у своєму службовому кабінеті.

Це призвело до повторного злочину, ймовірно, тими ж особами.

За злочин підозрюваному слідчому загрожує арешт на строк до трьох місяців або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Раніше Факти ICTV писали, що у селі Романівка на Житомирщині знайшли вбитим 50-річного мешканця.

Джерело: Прокуратура Харківської області