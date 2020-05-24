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Факти / Надзвичайні події

Тіла шукали водолази: на Одещині ВАЗ зі сплячими рибалками впав у річку

У Біляївському районі Одеської області на річці Турунчук загинуло двоє чоловіків.

За повідомленням поліції, разом із друзями чоловік приїхав до річки порибалити.

Поки він стежив за вудилищами, приятелі пішли спати в машину. Авто, яке чомусь було заведеним,  з’їхало прямо у воду.

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  • На Одещині ВАЗ зі сплячими рибалками впав у річку
  • На Одещині ВАЗ зі сплячими рибалками впав у річку
  • На Одещині ВАЗ зі сплячими рибалками впав у річку
  • На Одещині ВАЗ зі сплячими рибалками впав у річку
  • На Одещині ВАЗ зі сплячими рибалками впав у річку
  • На Одещині ВАЗ зі сплячими рибалками впав у річку
Тіла шукали водолази: на Одещині ВАЗ зі сплячими рибалками впав у річку / 3 фотографии

Водолази дістали тіла загиблих чоловіків 1982 та 1969 року народження.

Обставини трагедії встановлюються.

Раніше Факти ICTV розповідали, що у Харкові втопився чоловік, рятуючи дитину з місцевого водосховища.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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