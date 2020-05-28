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Факти / Україна / Суспільство

В зоні ООС українські військові збили безпілотник сепаратистів

27 травня на Донбасі українські військові збили ворожий безпілотник типу Квадрокоптер.

Протягом доби російські бойовики сім разів порушували режим тиші та стріляли із заборонених мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

За інформацією штабу ООС, під час бойових дій жоден український військовослужбовець не постраждав.

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Під обстріли потрапили українські позиції у районі Новотроїцького, Широкіного, Старогнатівки, Луганського, Кримського та Новолуганського.

Бойовики продовжують використовувати міномети калібрів 120 мм і 82 мм, заборонені Мінськими домовленостями.

Нагадаємо, СБУ оголосила в розшук групу бойовиків, причетних до артилерійського обстрілу позицій ООС в районі Бахмутської траси на Луганщині 26 травня 2018 року. Їм загрожує довічне ув’язнення.

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