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Проривалися через кордон у Чехію: Польща депортували 33 українців

33 українці на чотирьох мікроавтобусах 27 травня спробували нелегально перетнути польсько-чеський кордон у районі Соколовська Любавського повіту, оминаючи прикордонний та санітарний контроль.

Прикордонники зупинили порушників. У мікроавтобусах на чеській та польській реєстрації були українці від 20 до 60 років, двоє чехів та водії.

Водночас у громадян України не було проблем з документами, вони приїхали до Польщі 25 та 27 травня і мали перебувати на 14-денній обсервації.

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Тому комендант прикордонного відділу у Згожелєці анулював їхні національні візи з правом на роботу та зобов’язав залишити територію Польщі.

Українці також мають сплатити штрафи за спробу нелегального перетину кордону.

Нагадаємо, 21 травня Польща послабила умови в’їзду для сезонних робітників з України, але за умови проходження 14-денного карантину.

Джерело: nadodrzanski.strazgraniczna.pl

Фото: Dreamstime

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