У ніч на 30 травня в Харкові в результаті ДТП загинули дві людини, ще двоє отримали травми.

Daewoo Lanos виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся зі службовим автомобілем Toyota Prius.

В результаті зіткнення авто загорілося. Патрульний, який вибрався з авто, намагався загасити Daewoo Lanos автомобільним вогнегасником, проте авто спалахнуло миттєво.

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Загинули пасажир і водій Daewoo Lanos. Наразі патрульні знаходяться в лікарні з тілесними ушкодженнями.