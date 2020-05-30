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Факти / Надзвичайні події

У Харкові сталася ДТП з поліцейським авто – є загиблі

У ніч на 30 травня в Харкові в результаті ДТП загинули дві людини, ще двоє отримали травми.

Daewoo Lanos виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся зі службовим автомобілем Toyota Prius.

В результаті зіткнення авто загорілося. Патрульний, який вибрався з авто, намагався загасити Daewoo Lanos автомобільним вогнегасником, проте авто спалахнуло миттєво.

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Загинули пасажир і водій Daewoo Lanos. Наразі патрульні знаходяться в лікарні з тілесними ушкодженнями.

Раніше на Бориспільській трасі водій вантажного автомобіля в’їхав у Lada. В легковику перебувала родина із чотирьох осіб. Усі отримали травми різного ступеня важкості – трьох, зокрема водія, госпіталізували.

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