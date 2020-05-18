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Факти / Надзвичайні події

Летів на червоний: у Мелітополі авто протаранило маршрутку, і вона перекинулася

У Мелітополі Запорізької області автомобіль Ford на перехресті протаранив маршрутку. Відомо, що водій легковика їхав на заборонений сигнал світлофора.

В результаті зіткнення маршрутка, в якій перебували двоє пасажирів, перекинулася на бік.

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– На місці ДТП працювали медики швидкої, які надали першу медичну допомогу, госпіталізація не знадобилася. На водія автомобіля Ford складено протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення, – повідомляють у місцевій поліції.

Раніше Факти ICTV писали, що в Івано-Франківську 15 травня сталася ДТП за участю легковика Volkswagen та машини швидкої допомоги.

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