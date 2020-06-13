Станом на ранок 13 червня через негоду в Україні без світла залишилися 80 населених пунктів у семи областях.
Про це звітує прес-служба ДСНС.
Зливи та пориви вітру спровокували роботу системи захисту ліній електропередач, через що без електроенергії залишилися:
- 28 населених пунктів – у Чернівецькій області;
- 14 населених пунктів – у Черкаській області;
- 12 населених пунктів – у Кіровоградській області;
- 11 населених пунктів – у Львівській області;
- 8 населених пунктів – у Закарпатській області;
- 7 населених пунктів – у Донецькій області.
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13 червня бригади обенерго працювали над відновленням енергопостачання.
А у Дніпрі 12 червня за 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів. Через це три лікарні міста залишилися без електропостачання, повідомив заступник мера Дніпра Михайло Лисенко.
Крім того, негода повали 57 дерев у всьому місті.
У травні синоптики прогнозували, що погода у червні в Україні буде сонячною та засушливою.
Однак на початку місяця країну накрили зливи, а 12 червня дощі та сильні пориви вітру спостерігалися у низці регіонів.
А на півдні країни пронісся смерч.