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Факти / Надзвичайні події

У зоні ООС підірвалися двоє військових

На Донбасі підірвались українські військові з інженерної розвідки.

В результаті інциденту в зоні Операції об’єднаних сил поранено двох осіб, йдеться в повідомленні штабу ООС.

Військові підірвалися на міні під час інженерної розвідки поблизу села Новотошківське Попаснянського району Луганщини.

Читайте: На Донбасі загинув український військовий, ще один поранений

– Пораненим оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан їх здоров’я задовільний, – йдеться в повідомленні.

Обстріли на Донбасі

Від початку поточної доби під обстріли потрапили українські позиції поблизу Кримського і Шумів.

Обстріли на Донбасі не вщухають вже другий день поспіль. 18 червня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.

У результаті ворожих обстрілів загинув український військовий. Одного захисника було поранено та ще один воїн отримав бойове травмування.

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