На Херсонщині між селами Виноградове і Тарасівка чоловік вбив свого компаньйона та скинув тіло загиблого в його автомобілі у Північно-Кримський канал.

До поліції звернулася донька загиблого, яка повідомила, що її батько зник. Він займався сільськогосподарським бізнесом. За її словами, чоловік поїхав до компаньйона на своєму авто.

Однак коли вона почала йому дзвонити, чоловік не виходив на зв’язок п’ять дні поспіль. Після цього донька звернулася у поліцію. Коли правоохоронці приїхали до компаньйона зниклого, він повідомив, що той справді до нього приїжджав, однак одразу ж поїхав.

Читайте: Криваве вбивство під Києвом: чоловік рубав кохану сокирою і сапою

За словами чоловіка, зниклий фермер планував поїхати у Черкаси щоб купити овочів, але ця версія не підтвердилася. Під час опитування компаньйон зниклого плутався у свідченнях. Він зізнався у скоєнні злочину того ж дня.

За його словами, той приїхав до нього та почав вимагати гроші, які начебто потрібні на розвиток спільного бізнесу. Підозрюваний розповів, що не вперше до нього приїжджав компанйон, та вимагав гроші. Чоловік відмовився та під час конфлікту вистрелив в нього з мисливської зброї. Від поранення він загинув на місці.

Тіло чоловіка разом з його автомобілем зловмисник скинув у Північно-Кримський канал. За скоєний злочин йому загрожує від 7 до 15 років.

Нещодавно у Києві на березі Дніпра правоохоронці виявили тіло рибалки, який помер внаслідок численних ножових поранень.

Вбивцями виявилися двоє хлопців 1996 та 1999 років народження, які проходять контрактну службу в ЗСУ.