На Івано-Франківщині протягом 1 червня було зареєстровано ще один землетрус магнітудою 2,7 за шкалою Ріхтера.

Землетрус було зафіксовано о 21.05.

Джерело землетрусу розташоване в районі м. Долина Івано-Франківської області на глибині 2 км.

– Цей землетрус за енергетичними параметрами дещо менший за попередній, може відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах, та не несе загрози для населення, – йдеться у повідомленні.

Перший землетрус на Івано-Франківщині зафіксували 1 червня близько 7.20. Тоді магнітуда склала 3,2 бала за шкалою Ріхтера. Його епіцентр залягав на глибині 2 км.

Останнім часом на Прикарпатті та Закарпатті почастішали землетруси, хоча вони і не є надто потужними.

Джерело: Головний центр спеціального контролю