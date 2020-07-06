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Обстріл у Мукачеві: перше відео моменту влучення снаряду РПГ

Відео перших секунд після влучення снаряду в у будівлю відпочинкового комплексу у передмісті Мукачева з’явилося у мережі.

На кадрах із відео камер спостереження видно, як пролетів снаряд, а яскравий спалах зник за лічені секунди.

Після влучення дах будівлі почав диміти.

Про те, що у передмісті Мукачева вночі стався обстріл, стало відомо вранці 6 червня.

Зловмисники обстріляли комплекс відпочинку Аква Сіті із РПГ.

Очевидці повідомили, що на даху застряг снаряд, який не розірвався.

Відео: Мукачево.net

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