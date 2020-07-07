У Львівській підстанції швидкої допомоги №1 розповіли кілька історій, як лікарі піддаються нападам з боку пацієнтів, а найстрашніше – їхати на виклик до нетверезих людей.

Лікар Вікторія Шахова одного разу поїхала до пацієнта, у якого нібито була зламана нога.

Виявилося, що він не лише збрехав про діагноз, але й без причини накинувся на медиків із кулаками.

– Хлопець з підвернутою ногою. Я так зрозуміла, що у нього вже нічого не боліло. Піднявся на рівні ноги, взяв сумку з медикаментами і кинув мені в голову. Таких слів на свою адресу я не чула жодного разу. Ніхто мені ще так не погрожував, – розповіла жінка.

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Андрію Мартинюку, який працює лікарем швидкої вже 28 років, якось довелося рятувати тяжкого пацієнта під прицілом пістолета родича.

Той сказав, що вистрілить, якщо пацієнт помре.

Тому лікар на зміну без газового балончика тепер не виходить, хоча за законом не має права.

Через таку ситуацію лікарі щомісяця десятками звільняються зі швидкої. У службі наголошують, що люди мають розуміти – лікарі не обслуговують, а надають допомогу.