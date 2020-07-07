На Житомирщині 20-річний хлопець спробував скоїти самогубство через сварку з дівчиною. Постріл виявився влучним.

Романа Гаврилюка знайшли у полі недалеко від його будинку. Хлопець лежав у калюжі крові. На обличчі не було живого місця. Поруч знайшли мисливську рушницю.

Медики швидкої допомоги були шоковані, як з таким пораненням голови можна залишитися живим.

– Тридцять два роки відробила реаніматологом – вперше таке зустріла. Він поступив в свідомості, він дихав сам. Водночас відсутність щелепи, ніс, пошкоджений язик. Тобто просто диво. Не пошкоджений головний мозок, – розповідає завідувач реанімаційного відділення Бердичівської міської лікарні Ірина Тарахтелюк.

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У поліції одразу почали розслідування і дійшли висновку – це була невдала спроба суїциду і все – через сварку з коханою дівчиною.

– Двадцятирічний хлопець, який посварився зі своєю дівчиною, взяв гладкоствольну мисливську рушницю, яка йому дісталася від діда, і пішов у поле, де здійснив вистріл собі в обличчя, – зазначив речниця Бердичівського відділу поліції Ірина Кучерук.

Дівчина Романа Ангеліна чергує біля реанімації. Каже, того вечора вони повернулися з гостин. Трохи побули в Романа, а згодом дівчина попросила кума відвезти її додому в сусіднє село.

Дівчина ніби відчула біду і з пів дороги повернулася. Але вдома Романа не застала. Постріл почула, коли говорила з ним телефоном.

Батько хлопця Віктор упевнений – з сином стався нещасний випадок.

У поліції ж поки що провадження відкрили за статтею Убивство з позначкою – спроба самогубства.

– Призначено низку експертиз, встановлюються усі обставини та причини вище вказаної події, – додала речниця поліції.

Самогубство підлітка

13-річного хлопчика із вогнепальним пораненням голови знайшли вранці 5 липня у закинутій будівлі на околиці одного з сіл Новоград-Волинського району Житомирської області.

Усе вказує на те, що це самогубство – підліток вистрілив собі у голову з батьківської рушниці.