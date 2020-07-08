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Факти / Надзвичайні події

Зіткнення пасажирських потягів у Чехії: є загиблі, десятки поранених

У Чехії біля населеного пункту Пернинк у Карловарському краї лоб у лоб зіткнулися два пасажирських потяги.

В результаті аварії щонайменше троє людей загинули, близько 30 отримали поранення. Дев’ятеро з них перебувають у важкому стані. На місце зіткнення відправили вертольоти швидкої допомоги.

Відомо, що аварія сталася в важкодоступній гірській місцевості, де є круті схили. Один потяг прямував в Карлові Вари з німецького Йогангеоргенштадта, а другий їхав тією ж лінією D3 у зворотному напрямку.

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В районі станції в Пернинку обидві лінії перетинаються, тому один з них повинен був зупинитися, щоб пропустити інший, але не зробив цього.

Міністр транспорту Чехії заявив, що причиною аварії, найімовірніше, став людський фактор. Машиніста потяга, який слідував у Карлові Вари, вже затримали.

Нещодавно сталася подібна аварія в Польщі, де автобус зіткнувся з двома вантажівками. ДТП, в результаті якої постраждали 16 українців, сталася поблизу міста Богуславіце.

Всього в автобусі перебували близько 40 громадян України. Загалом травми отримали близько 30 учасників ДТП.

Джерело: Policie ČR

Фото: Policie ČR

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