Зіткнення пасажирських потягів у Чехії: є загиблі, десятки поранених

У Чехії біля населеного пункту Пернинк у Карловарському краї лоб у лоб зіткнулися два пасажирських потяги.

В результаті аварії щонайменше троє людей загинули, близько 30 отримали поранення. Дев’ятеро з них перебувають у важкому стані. На місце зіткнення відправили вертольоти швидкої допомоги.

Відомо, що аварія сталася в важкодоступній гірській місцевості, де є круті схили. Один потяг прямував в Карлові Вари з німецького Йогангеоргенштадта, а другий їхав тією ж лінією D3 у зворотному напрямку.

В районі станції в Пернинку обидві лінії перетинаються, тому один з них повинен був зупинитися, щоб пропустити інший, але не зробив цього.

Міністр транспорту Чехії заявив, що причиною аварії, найімовірніше, став людський фактор. Машиніста потяга, який слідував у Карлові Вари, вже затримали.

At least two people were killed and dozens injured after two passenger #trains collided near #Pernink railway station in the #CzechRepublic, close to the German border, on Tuesday. pic.twitter.com/1NZAkCMsHQ

— srb news (@srbnews0) July 8, 2020