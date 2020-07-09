Бої на Донбасі не вщухають: загинув український військовий

За минулу добу у боях на Донбасі загинув український військовий, троє поранені.

Бойовики порушили режим тиші 14 раз, повідомляють у штабі ООС.

По українських військах стріляли з заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів, гранатометів різних систем, та стрілецької зброї. Використовували безпілотні літальні апарати.

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Обстріли зафіксували поблизу Мар’їнки, Авдіївки, Старогнатівки, Опитного, Оріхового, Новолуганського, Новозванівки та Зайцевого. Також бій був на околиці хутора Вільний.

У Зайцевому під вогонь потрапили житлові будинки. Жертв серед цивільних немає.

Засідання ТГК по Донбасу

8 липня на засіданні тристоронньої групи у Мінську домовились про припинення вогню.

Україна отримала гарантії на безпечний політ літаків ДСНС, що залучені до ліквідації пожеж на Луганщині.

Також Україна вимагає допустити групи ОБСЄ на окуповані території та продовжити обмін полонених за формулою всіх на всіх.

Наступне онлайн-засідання учасників ТКГ відбудеться 14 липня.