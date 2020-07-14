Хотів налякати: у Бердянську атовець обстріляв дітей з вікна квартири

У Бердянську Запорізької області чоловік влаштував стрілянину по дітях з вікна своєї квартири.

На місце прибули поліцейські і затримали стрілка. Вдома у нього виявили цілий арсенал зброї. Зокрема, автомат з боєприпасами, гранати, а також сигнальні ракети.

Чоловік заявив, що зброя йому необхідна для того, щоб убезпечити себе і близьких від нападу сепаратистів.

Стрілком виявився 52-річний учасник АТО.

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За його словами, він хотів налякати дітей, тому що вони гуляли біля його під’їзду і неодноразово проявляли агресію до жителів.

– Я попереджав їх словесно – не доходить. Ображали мене нецензурною лайкою і хотіли, щоб я вийшов до них на вулицю, їх була велика компанія, я б один з ними не впорався. Пізніше зробив постріл у повітря – попереджувальний. Я ні в якому разі не хотів ні в кого стріляти, – сказав він.

Постраждалих в результаті стрілянини немає.















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Стрілянина з вікна в Києві

У квітні в Солом’янському районі Києва поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину по перехожих з вікна квартири. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Чоловік закопав зброю у вазон з рослинами, щоб приховати свою причетність.

41-річний затриманий раніше відбував покарання за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Йому загрожує до семи років ув’язнення.

Джерело: Pro.berdiansk

Фото: Pro.berdiansk