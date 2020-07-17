Двом підозрюваним у вбивстві співробітника СБУ вночі 15 липня інкримінують розбій та умисні тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого (ч. 4 ст. 187 та ч. 2 ст. 121 ККУ).

Слідчі встановили, що близько 23.30 на вулиці Йорданській у Києві підозрювані напали на чоловіка з метою пограбування.

Його вдарили по голові, забрали мобільний телефон, банківську картку, сумку, документи і втекли.

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Причетних до злочину знайшли і затримали 16 липня, а сьогодні оголосили підозру. На черзі – обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

Вони вже мали проблеми із законом. Один із них нині є обвинуваченим у справі про крадіжку, а інший має судимість за тяжкі тілесні ушкодження.

Вдома у підозрюваних знайшли вкрадені речі потерпілого, а знаряддя вбивства – недалеко від місця злочину.

Вбивство співробітника СБУ

Вночі 15 липня в Оболонському районі Києва на вулиці Йорданській знайшли вбитим співробітника СБУ Романа Закладного.

Він працював слідчим з особливо важливих справ, і 15 липня – це був його останній робочий день перед виходом на пенсію.

Слідчий СБУ розслідував справи, пов’язані з військовим конфліктом на Донбасі і державною зрадою.