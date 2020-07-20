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Факти / Надзвичайні події

У Вашингтоні сталася стрілянина: один загиблий, вісім постраждалих

У Вашингтоні (США) на перетині 14-ї вулиці і Спрінг-роуд сталася стрілянина.

В результаті події загинула людина, ще вісім людей отримали поранення.

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Троє чоловіків вистрибнули з авто та відкрили вогонь. Зловмисникам вдалося втекти від правоохоронців. Наразі підозрюваних шукають.

Департамент поліції округу Колумбії в Twitter наводить опис людей, підозрюваних у стрільбі. Один з них був одягнений в чорну толстовку, а інший – в сіру. В останній раз їх бачили в темно-синьому або чорному автомобілі з тонованим склом.

У Вашингтоні сталася стрілянина: один загиблий, вісім постраждалих

Стрілянина на базі морської піхоти в Каліфорнії

У США (штат Каліфорнія) озброєний злочинець відкрив стрілянину на найбільшій базі морської піхоти в Америці.

Військова поліція оточила район, але в командуванні заявили, що не можуть підтвердити, що підозрюваний перебуває під вартою.

Джерело: NBC4 Washington

Фото: Dreamstime

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