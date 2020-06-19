За підробку та контрабанду ліків від раку зловмисникам загрожує довічне ув’язнення

Держприкордонслужба повідомила, що завершено досудове розслідування у справі підробки та контрабанди ліків від раку.

Обвинувачення висунуті п’ятьом особам – організаторам та учасникам злочинної організації за ст. 255 (Створення злочинної організації), ст. 321-1 (Фальсифікація лікарських засобів), ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг), ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів), ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

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Одному із співучасників обвинувальний акт вже скеровано до суду. Ще четверо осіб ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження, після чого обвинувальні акти також будуть направлені до суду.

Злочинну організацію було затримано минулого року. Вона займалась виготовленням, реалізацією та контрабандою фальсифікованих лікарських засобів для лікування онкохворих на території України та 18 країн світу, зокрема США, ЄС, країнах Азії та Близького Сходу.

Під час обшуків у Києві на 11 об’єктах була виявлена та вилучена значна кількість сильнодіючих фальсифікованих медичних препаратів на 1 млн грн, поліграфічні ескізи та елементи пакування медпрепаратів, товаро-супровідні документи і велика кількість коштів, отриманих незаконним шляхом.

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Контрабанда в Україні

Через поширення коронавірусу в Україні почали частішати випадки контрабанди засобів індивідуального захисту.

На весні цього року з Черкащини намагались вивезти 10 тис. медичних масок до Європи. Місцевий мешканець налагодив постачання засобів захисту в одну із країн ЄС. Одна маска коштувала €2,5. Правоохоронці перехопили чергове міжнародне поштове відправлення із масками.

У Закарпатській області військовослужбовці запобігли спробі ввезення в Румунію партії одноразових засобів захисту.

Прикордонники виявили в кількох десятках метрів від держкордону п’ять поліетиленових пакетів, у яких було понад 3,5 тис. масок. Правопорушники втекли.