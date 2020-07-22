У Києві 2-річну дівчинку госпіталізували з алкогольним отруєнням

У Подільському районі Києва 21 липня госпіталізували 2-річну дівчинку з гострим алкогольним отруєнням.

Після надавання допомоги лікарями здоров’ю дитини нічого не загрожує.

Малолітня дівчинка випила алкоголь, коли за нею не встежила мати, яка розпивала спиртне разом із сусідами на кухні гуртожитку. Коли дитині стало зле, сусіди подзвонили до швидкої допомоги.

Перевірити, в яких умовах живе постраждала дитина, виїхали працівники сектору ювенальної превенції.

Відносно матері складено протокол за ч.1 ст. 184 (Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративне правопорушення.

З жінкою також проведуть профілактичні роботи.

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У Миколаєві знайшли підлітка в алкогольній комі

У травні в Миколаєві на території однієї з шкіл правоохоронці виявили непритомну дівчинку-підлітка, яка лежала на землі.

Після екстреної госпіталізації лікарі встановили дівчинці діагноз – алкогольна кома.

Поліцейські встановили, що постраждала розпивала алкоголь зі знайомими, які розбіглися, коли побачили правоохоронців.