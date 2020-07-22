Пожежа в Луганській області: горить ліс

22 липня неподалік села Лопаскіне Луганська області на території Трьохізбенського лісництва загорівся молодий ліс.

Причиною пожежі стали обстріли.

Щоб не допустити поширення вогню, по периметру Лопаскіно була створена мінералізована смуга.

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Голову Трьохізбенської сільської ради попередили про можливість евакуації людей з Лопаскіно.

Всього в селі проживають 33 людини.

Пожежу в Луганській області гасять 87 рятувальників і 20 одиниць техніки.







У Луганській області через обстріли загорівся ліс / 2 фотографии

Лісові пожежі в Луганській області

6 липня спалахнули пожежі в Луганській області. Займання сталося біля с. Осколонівка Новоайдарського району.

Вогонь розкинувся на території близько 100 га і знищив понад 100 будинків.

Розглядаються три версії пожежі. Зокрема, загоряння могло виникнути внаслідок аномальної спеки, необережного поводження з вогнем або умисного підпалу.