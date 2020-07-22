PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Луганській області через обстріли загорівся ліс

22 липня неподалік села Лопаскіне Луганська області на території Трьохізбенського лісництва загорівся молодий ліс.

Причиною пожежі стали обстріли.

Щоб не допустити поширення вогню, по периметру Лопаскіно була створена мінералізована смуга.

Читайте: Пожежа в Луганській області: в Сєвєродонецьк приїхав Зеленський, всі подробиці трагедії

Голову Трьохізбенської сільської ради попередили про можливість евакуації людей з Лопаскіно.

Всього в селі проживають 33 людини.

Пожежу в Луганській області гасять 87 рятувальників і 20 одиниць техніки.

  • Пожежа в Луганській області: горить ліс
  • пожар в Луганская области
  • Пожежа в Луганській області: горить ліс
  • пожар в Луганская области
У Луганській області через обстріли загорівся ліс / 2 фотографии

Лісові пожежі в Луганській області

6 липня спалахнули пожежі в Луганській області. Займання сталося біля с. Осколонівка Новоайдарського району.

Вогонь розкинувся на території близько 100 га і знищив понад 100 будинків.

Розглядаються три версії пожежі. Зокрема, загоряння могло виникнути внаслідок аномальної спеки, необережного поводження з вогнем або умисного підпалу.

Фото: ДСНС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка