Журналістам вдалося встановити особу чоловіка, який захопив у заручники працівника карного розшуку, а потім обміняв утримуваного на полковника поліції Віталія Шияна.

Ім’я полтавського зловмисника – Роман Скрипник. Чоловік народився у 1988 році та в 2019 році був засуджений Полтавським районним судом до трьох років умовно за крадіжку та зберігання наркотиків.

За непідтвердженими даними, злочинець брав участь в АТО.

Представник поліції області Роман Гришин повідомив, що Скрипник підозрюється у скоєнні низки незаконних заволодінь транспортними засобами.

Чоловік, який захопив заручника, одружений і має дитину, пишуть журналісти.

23 липня під час затримання громадянина, який підозрюється у викраденні авто, зловмисник захопив працівника карного розшуку, дістав гранату РГД-5 і погрожував підірвати її.

Після цього він обміняв заручника на начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна і зажадав від правоохоронців автомобіль.

На цьому транспортному засобу злочинець разом із заручником поїхав у сторону Києва.

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Станом на 12.40 автомобіль бачили на польовій дорозі в Решетилівському районі. Його супроводжують поліцейські авто.

Джерело: KlymenkoTime

Фото: Поліція Полтавської області