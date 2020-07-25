У Криму пошуки Муси Сулейманова — сина політв’язня тривають вже 20 годин

На території анексованого Росією Криму уже більше 20 годин тривають пошуки 3-річного Муси Сулейманова — сина кримськотатарського політв’язня Руслана Сулейманова, який зник ввечері 24 липня.

Пошук дитини почався із 18.00 24 липня, хлопчика досі не знайшли.

Родичі та друзі родини Сулейманових не виключають версії викрадення з метою політичного тиску на батька зниклої дитини — кримськотатарського політв’язня Руслана Сулейманова.

– Розглядається кілька версій зникнення. Родина не виключає версії викрадення, — зазначила адвокат родини.

За даними Кримської солідарності, нині усіх небайдужих мешканців Криму закликають долучитися до пошуків дитини та розповсюдити фото хлопчика.

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Погрози окупантів

Окупаційна “влада” Криму погрожує українцям, що не дозволить їм виїхати з півострова, якщо вони вдруге намагатимуться перетнути адмінмежу за українським паспортом.

Заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова опублікувала відповідний документ, який окупанти видають під час виїзду з Криму та попереджають, що удруге не випустять.

Джерело: Кримська солідарність