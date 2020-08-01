У місті Хотин Чернівецької області 57-річним чоловік під час сварки вбив свою дружину. Він наніс жінці удар ножем в груди. Від отриманого поранення потерпіла померла.

Відомо, що напередодні між подружжям виникла сварка через ревнощі. Повідомила у поліцію про трагедію донька загиблої, яка розповіла про втечу вітчима після скоєного.

Проте правоохоронці вже затримали зловмисника і відкрили справу за ознаками ч. 1 ст.115 КК України – умисне вбивство.

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Вдарив ножем у груди і втік: у Чернівецькій області чоловік вбив дружину через ревнощі / 2 фотографии

Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Правоохоронці вилучили речові докази та знаряддя вбивства й призначили криміналістичну експертизу.

Вирішується питання повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу.

Навесні цього року схожа ситуація сталася у Харкові, де пенсіонер через ревнощі вбив дружину. Після цього він намагався покінчити життя самогубством – спершу хотів порізати вени, а потім відкрив газ на кухні.