Вбивство в Чернігівській області: батько вбив 8-річного сина

У Чернігівській області поліція затримала 30-річного батька за вбивство 8-річного сина.

2 серпня в поліцію надійшла інформація про зникнення дитини біля села Скоринець. Родичі не змогли знайти дитину власними силами, тому звернулися в поліцію.

До зникнення хлопчик відпочивав разом з батьком у лісосмузі.

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На пошуки дитини відправили особовий склад Нацполіції області, державну службу з надзвичайних ситуацій, Нацгвардію, кінологів, лісників. Всього понад 100 людей шукали хлопчика.

Поліцейські звернули увагу на батька, який запевняв, що дитина загубилася.

На його одязі були плями бурого кольору. Також під час поверхневого огляду у нього знайшли закривавлений ніж.

Близько 7.00 3 серпня тіло дитини з численними ножовими пораненнями було знайдено в полі соняшників. Після цього батько зізнався, що причетний до вбивства.

Чоловік затриманий і перебуває в СІЗО. Йому загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

У справі призначено низку експертиз. Співробітники поліції продовжують розслідування.























Скривавлене тіло хлопчика знайшли у полі. На Чернігівщині батько вбив 8-річного сина / 6 фотографий

Вбивство дитини

6 липня 27-річна жінка задушила дитину через те, що вона голосно слухав музику. 9-річний хлопчик прийшов в будинок, де жінка проживала з його дядьком і включив голосно музику.

Жінка почала переживати, що він розбудить її дітей і задушила хлопчика.