Терориста Сухроба Карімова затримала Служба безпеки України у прямому ефірі. Спецоперацію із затримання проводив підрозділ СБУ Альфа.
– Терорист захоплений живим. Вибуху не сталося. Далі суд і тривале тюремне ув’язнення, – заявив заступник глави МВС Антон Геращенко.
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У нього із собою була сумка та дріт, який терорист прив’язав до ноги. Його зірвали, а чоловіка затримали.
Після чого до приміщення зайшли вибухотехніки, а журналісти його залишили.
– Співробітники СБУ затримали зловмисника, який захопив заручника у відділенні Універсал банку в БЦ Леонардо. Операція проведена успішно. Наразі проводиться перевірка приміщення на вибухонебезпечні предмети, – заявили в СБУ.
Захоплення банку в БЦ Леонардо
У Києві громадянин Узбекистану Карімов Сухроб захопив банк в БЦ Леонардо. Разом з ним залишилася керівник відділення.
Спочатку поліцейські ввели операцію Грім, однак згодом на місце події приїхали співробітники СБУ, і справа перейшла під їх юрисдикцію, вони ввели операцію Бумеранг.
Після вимог терориста, до нього пустили журналістів, з якими він навіть встиг поспілкуватися перед затриманням.
Карімов запевняв, що в його сумці вибухівка, яка може здетонувати навіть після його смерті.