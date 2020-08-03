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Факти / Україна

Захоплення банку в Києві: Сухроба Карімова затримала СБУ

Терориста Сухроба Карімова затримала Служба безпеки України у прямому ефірі. Спецоперацію із затримання проводив підрозділ СБУ Альфа.

– Терорист захоплений живим. Вибуху не сталося. Далі суд і тривале тюремне ув’язнення, – заявив заступник глави МВС Антон Геращенко.

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У нього із собою була сумка та дріт, який терорист прив’язав до ноги. Його зірвали, а чоловіка затримали.

Після чого до приміщення зайшли вибухотехніки, а журналісти його залишили.

– Співробітники  СБУ затримали зловмисника, який захопив заручника у відділенні Універсал банку в БЦ Леонардо. Операція проведена успішно. Наразі проводиться перевірка приміщення на вибухонебезпечні предмети, – заявили в СБУ.

Захоплення банку в БЦ Леонардо

У Києві громадянин Узбекистану Карімов Сухроб захопив банк в БЦ Леонардо. Разом з ним залишилася керівник відділення.

Спочатку поліцейські ввели операцію Грім, однак згодом на місце події приїхали співробітники СБУ, і справа перейшла під їх юрисдикцію, вони ввели операцію Бумеранг.

Після вимог терориста, до нього пустили журналістів, з якими він навіть встиг поспілкуватися перед затриманням.

Карімов запевняв, що в його сумці вибухівка, яка може здетонувати навіть після його смерті.

Фото: СБУ

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