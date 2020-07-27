Троє чоловіків та жінка загинули у каналізаційному колекторі на проспекті Гагаріна у Харкові.

Робітники отруїлись газом під час ремонтних робіт, припускають у поліції, повідомили у поліції в Харківській області.

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Робітники виконували дренажні роботи у випускному колодязі.

Рятувальники вже підняли тіла загиблих на поверхню. За попередніми даними, працівники не мали на собі засобів захисту.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

Мінер з Харкова

У Харкові невідомий повідомив про мінування понад 200 об’єктів інфраструктури міста, у той час, коли у Луцьку терорист захопив заручників.

Поліції довелось евакуйовувати медичні заклади, торгові центри, залізничний та автовокзал, готелі та банки.

Нині правоохоронці шукають особу, яка повідомила про мінування.

Джерело: поліція Харківської області, ДСНС у Харківській області