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Факти / Надзвичайні події

Служив у терористичному Оплоті: серед прикордонників виявили “перевертня”

Прикордонники виявили у своїх рядах чоловіка, який у минулому воював за бойовиків на Донбасі. Боєць вступив на службу у  Харківський прикордонний загін.

Перевертня виявили співробітники підрозділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби.

У вересні 2014 року, військовий добровільно вступив та до лютого 2015 року воював у складі батальйону терористів Оплот. Служив на базі підрозділу і за це отримував зарплату.

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Він пішов зі служби після того, як Оплот вивели на передову. Переїхав у Харків і пішов на службу в лави прикордонників.

Проти чоловіка порушили справу за ст. 258-3 КК України Створення терористичної групи чи терористичної організації. Йому вручили підозру, слідство триває.

100 іноземців воювали на Донбасі

У Офісі генпрокурора є дані про понад 100 іноземців-терористів, які воювали на Донбасі. Проти них порушені кримінальні провадження.

Слідчі встановили, що, починаючи з 2014 року по теперішній час воювали громадяни Болгарії, Іспанії, Італії, Молдови, Литви, Нідерландів та інших.

Джерело: Держприкордонслужба

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