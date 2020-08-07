Воювали на Донбасі: Офіс генпрокурора відкрив справи проти 100 іноземців

У Офісі генпрокурора є дані про понад 100 іноземних громадян, які воювали на Донбасі у складі проросійських сил.
Прокурори Департаменту нагляду щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту розпочали проти них кримінальні провадження.
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Слідчі встановили, що, починаючи з 2014 року по теперішній час воювали два громадянина Болгарії, семеро вірменів, один грузин та двоє голландців. Також воювали:
- 19 громадян Італії;
- 27 громадян Іспанії;
- 12 громадян Казахстану;
- 26 громадян Молдови;
- 5 громадян Німеччини;
- 3 громадян Литви.
Їх дії призвели до загибелі людей та мали інші тяжкі наслідки.
ПВК Вагнер на Донбасі
На початку війни на Донбасі почала діяти приватна військова компанія Вагнер, яку пов’язують з оточенням Кремля.
29 липня у Білорусі затримали 32 найманці російської ПВК Вагнера. 1 серпня білоруський суд затримав їх на два місяці.
Президент Володимир Зеленський попросив свого білоруського колегу Олександра Лукашенка екстрадувати бійців ПВК Вагнер до України.