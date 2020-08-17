У Вінницькій області мати прив’язала свою доньку та тримала у будинку.

Про такі дії до Чечельницького відділення поліції повідомила сама 14-річна дівчинка.

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За вказаною адресою виїхали співробітники поліції та з’ясували, що 30-річна жінка після сварки з дитиною за допомогою ланцюга та ошийника прив’язала дівчинку та тримала її у будинку впродовж двох годин.

За словами самої жінки, так вона намагалась перевиховати дитину, яка постійно втікає з дому та відмовляється допомагати доглядати за господарством.

Наразі працівники соціальної служби та ювенальної превенції вивчають ситуацію.

Дії 30-річної матері кваліфікуються за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення Людини) КК України. Їй загрожує обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Наразі проводиться досудове розслідування.

Насильство щодо дітей

В Одеській області іноземець у стані алкогольного сп’яніння вдарив в обличчя дитину своєї співмешканки і прикував її ланцюгом до радіатора.

До поліції звернулась бабуся 10-річного хлопчика, проте його мати заперечила знущання над дитиною та сказала, що не бачила як її співмешканець бив хлопчика.

Під час огляду працівники правоохоронних органів знайшли ланцюг, на який, ймовірно, була прив’язана дитина. Зловмиснику оголошено про підозру за ст. 146 КК України. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.