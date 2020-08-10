9 серпня в Запоріжжі хлопець підстрелив чоловіка біля одного з торгових центрів.

Близько 20.40 біля торгового центру на вулиці Добробутній стався конфлікт між чоловіком і жінкою через паркування. Під час перепалки жінка бризнула кривдникові в очі з балончика. У відповідь він її штовхнув.

Жінка покликала сина на допомогу. Хлопець 1993 року народження почав різати шини мікроавтобуса Volkswagen, який належить чоловікові. 39-річний власник дістав травматичний пістолет і зробив постріл у повітря, а після дещо в бік хлопця.

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Останньому вдалося вихопити пістолет і вистрілити. Він потрапив чоловікові в стегно і передпліччя. Його госпіталізували у важкому стані.

27-річний чоловік був затриманий. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Чоловікові може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Поліція проводить досудове розслідування.







У Запоріжжі син підстрелив кривдника матері. Чоловік у важкому стані / 2 фотографии

У Київській області підстрелили депутата

У червні в селі Княжичі Київської області підстрелили депутата Броварської районної ради. Він отримав поранення через конфлікт з односельцем.

Перепалка виникла через поведінку дітей.

Сусід прострілив обидві ноги.