У Київській області чоловік застрелив свого пасинка на очах у його матері. Сусіди почули жіночий крик, а через кілька хвилин з двору вибіг літній чоловік.

А невдовзі до дворища вже мчали швидка та поліція.

Буквально на порозі будинку лежав скривавлений 48-річний Олександр. Мати розповіла, що сина вбив її 71-річний чоловік Микола.

– Першим чином вона викликала дільничного цього села, вона повідомила йому про надзвичайну ситуацію, було на місце події направлено медиків. На жаль, коли медики прибули до будинку, чоловіка вже не вдалось врятувати. Було вогнепальне поранення у живіт, – зазначила співробітниця поліції Київщини Ганна Пшенична.

Сусіди розповідають, що Раїса з Миколою побралися більше десяти років тому. Жили начебто мирно. Та й дорослі діти жінки роз’їхалися і парі не заважали.

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Однак селяни перешіптуються, що Микола, попри серйозні проблеми зі здоров’ям, почав часто випивати. Мовляв, і того дня також.

Подружжя почало сваритися, а син став на захист матері.

– Між родичами на подвір’ї будинку стався конфлікт, під час якого 71-річний чоловік пішов до будинку, дістав із сейфу зареєстровану мисливську зброю, повернувся та, на жаль, таким чином вирішив конфлікт, що вистрілив у свого родича, – додала співробітник поліції.

Через годину після стрілянини пенсіонер здався копам. У загиблого Олександра залишилися дружина та дві доньки.

Самогубство на Житомирщині

13-річного хлопчика із вогнепальним пораненням голови знайшли вранці 5 липня у закинутій будівлі на околиці одного з сіл Новоград-Волинського району Житомирської області.

Усе вказує на те, що це самогубство – підліток вистрілив собі у голову з батьківської рушниці.