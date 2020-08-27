Розстріл автобуса на трасі Київ-Харків: затримано 14 людей

Правоохоронці в результаті розстрілу автобуса на трасі Київ – Харків затримали 14 людей за фактом замаху на вбивство.

За попередньою інформацією, невідомі напали на мікроавтобус, який перевозив представників громадської організації, біля міста Люботин Харківської області.

Його наздогнали декілька автомобілів, зупинили, розбили скло і почали стріляти з пістолета гумовими кулями.

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Розстріл автобуса на трасі Київ-Харків – прокуратура затримала 14 людей / 2 фотографии

Внаслідок стрілянини під Харковом четверо пасажирів отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували до лікарні. У потерпілих вогнепальні поранення кінцівок та забої.

На трасі Київ – Харків розстріляли автобус Mercedes ввечері 27 серпня. У ньому їхали представники громадської організації За життя.

Групу нападників на мікроавтобус затримали в Красноградському районі Харківської області.