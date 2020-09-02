Поблизу села Клугіно-Башкіровка Чугуївського району Харківської області виникла пожежа.

– Горять очерет, трава та хвойна підстилка окремими осередками на загальній площі близько 10 га. До місця пожежі залучені особовий склад та техніка Міністерства оборони, ДСНС та лісгоспу, – розповіли у ДСНС Харківської області.

Поки триває ліквідація пожежі.

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На відео видно, як густий дим оповив населений пункт.

Президент України Володимир Зеленський зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Луганщині та Харківщині.

– Вимагаю швидких реакцій на подібні події. У разі потреби ми маємо організувати евакуацію всіх людей, думати насамперед про їхню безпеку. Все має бути зроблено для якнайшвидшої локалізації та гасіння. А також вже маємо думати про виділення фінансування для покриття втрат. Не потім, а вже зараз, – зазначив президент.















Масштабна пожежа під Чугуєвом – одне із сіл оповите димом / 4 фотографии

Пожежа в Чернігові

3 серпня у Чернігові на підприємстві сталася пожежа у складських приміщеннях. Вогонь охопив будівлю на вулиці Мазепи 62 В, біля зупинки нафтобазу.

У приміщенні сталося руйнування зовнішньої стіни, міжповерхових перекриттів і покрівлі будівлі. В результаті обвалу рятувальники не постраждали, але площа пожежі збільшилася з 400 до 2 400 м2.