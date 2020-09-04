У центрі Тбілісі (Грузія) біля будівлі Філармонії прогримів вибух, є постраждалі.
На місце події прибули рятувальні бригади і патрульна поліція.
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Місцеві ЗМІ пишуть, що подія сталася у клубі Дежавю, в якому проходив ремонт і вибухнув газовий балон.
В результаті вибуху одна людина загинула, ще три постраждали.
Вибух газу у Росії
21 серпняу у місті Ярославль (Росія) вибухнув газ в житловому будинку , внаслідок чого обрушилися три поверхи.
У результаті вибуху щонайменше одна людина загинула.