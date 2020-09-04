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Факти / Надзвичайні події

У центрі Тбілісі прогримів вибух – одна людина загинула

У центрі Тбілісі (Грузія) біля будівлі Філармонії прогримів вибух, є постраждалі.

На місце події прибули рятувальні бригади і патрульна поліція.

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Місцеві ЗМІ пишуть, що подія сталася у клубі Дежавю, в якому проходив ремонт і вибухнув газовий балон.

В результаті вибуху одна людина загинула, ще три постраждали.

Вибух газу у Росії

21 серпняу у місті Ярославль (Росія) вибухнув газ в житловому будинку , внаслідок чого обрушилися три поверхи.

У результаті вибуху щонайменше одна людина загинула.

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