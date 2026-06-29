Сьогодні російські війська планують атакувати з авіації Херсонщину, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

РФ планує атаку на Херсонщину 29 червня

У Telegram очільник Херсонської ОВА повідомив, що є інформація, що сьогодні російські окупанти планують атакувати з авіації Херсонщину. За його словами, існує підвищена небезпека для Станіславської громади.

– Закликаю мешканців бути максимально обережними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та реагувати на всі сповіщення про небезпеку. Бережіть себе та своїх близьких, – зауважив він.

Водночас через деякий час Олександр Прокудін став повідомляти про загрозу атаки ворожими БпЛА та балістикою.

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Нагадаємо, що РФ постійно б’є по Херсонській області. Минулої доби під ворожими дроновими атаками та артилерійськими обстрілами перебували низка населених пунктів області.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин, газопровід, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

Водночас ЗСУ продовжують деокупувати населені пункти Херсонської області. Так, над Кінбурнською косою замайорів прапор України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 587-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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