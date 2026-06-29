У Хмельницькому внаслідок зіткнення пасажирського потяга з легковим автомобілем загинули двоє людей, ще двоє отримали травми. Поліція розпочала розслідування та затримала водія автівки.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області.

ДТП із поїздом Чоп — Ясіня — Київ

Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 червня близько 02:21 на регульованому залізничному переїзді на вулиці Івана Франка у Хмельницькому.

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За попередніми даними слідства, 21-річний водій автомобіля Volkswagen Passat проігнорував червоний сигнал світлофора та звукове попередження, після чого виїхав на залізничний переїзд. У цей момент там рухався пасажирський поїзд сполученням Чоп — Ясіня — Київ.

Унаслідок зіткнення водій легковика та один із пасажирів отримали травми, їх госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні. Ще двоє 18-річних пасажирів загинули: дівчина померла на місці аварії, а хлопець — у реанімаційному відділенні лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

Наразі водія автомобіля затримали у порядку ст. 208 КПК України. Він перебуває у лікарні під конвоєм. Розслідування триває.

30 квітня на Черкащині, біля села Княжа Звенигородського району, сталася ДТП, в якій загинули цивільний та двоє військовослужбовців Звенигородського РТЦК та СП.

Фото: поліція Хмельницької області

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