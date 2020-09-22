У Тернополі невідомі вбили заступника директора однієї із шкіл міста.
Тіло 53-річної жінки зі слідами насильницької смерті знайшла її сусідка, у померлої були травми голови та шиї.
Заступник директора 22 вересня не вийшла на роботу і не відповідала на дзінки. Її колеги попросили сусідку провідати знайому.
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Помітивши померлу, сусідка викликала поліцію. Правоохоронці внесли інформацію про подію до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України. Нині слідство триває.
Вбивство через жінку
У вересні у Кривому Розі під час бійки, яка спалахнула між п’ятьма чоловіками через жінку, помер 17-річний хлопець.
Він отримав смертельне поранення ножем у серце.
На місці події працювали правоохоронці та з’ясовували обставини загибелі підлітка.