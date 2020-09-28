Ураган під Херсоном повалив майже 50 дерев і зірвав дах школи

На Херсонщині 27 вересня пронісся ураган, внаслідок якого постраждала людина.
Сильний вітер повалив близько 47 дерев і пошкодив 38 будинків у смт Велика Олександрівка, повідомив глава Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв.
За його словами, ураган зірвав дах і розбив вікна школи.
Також надійшло 40 дзвінків щодо пошкодження газових труб, через що 710 жителям відключили подачу газу.
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Злива затопила Івано-Франківськ
Злива в Івано-Франківську ввечері 26 вересня затопила вулиці, а сильний вітер повалив дерева.
Внаслідок негоди у водяній пастці опинилися сім авто, в яких перебували 10 осіб.
Рятувальникам ДСНС довелося відкачати 120 м куб. води з підвалів помешкань міста.