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Факти / Україна

Ураган під Херсоном повалив майже 50 дерев і зірвав дах школи

На Херсонщині 27 вересня пронісся ураган, внаслідок якого постраждала людина.

Сильний вітер повалив близько 47 дерев і пошкодив 38 будинків у смт Велика Олександрівка, повідомив глава Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв.

За його словами, ураган зірвав дах і розбив вікна школи.

Також надійшло 40 дзвінків щодо пошкодження газових труб, через що 710 жителям відключили подачу газу.

Читайте: Дощі лише на заході: погода в Україні на 28 вересня (КАРТА)

  • Ураган під Херсоном повалив майже 50 дерев і зірвав дах школи
  • Ураган під Херсоном повалив майже 50 дерев і зірвав дах школи
  • Ураган під Херсоном повалив майже 50 дерев і зірвав дах школи
  • Ураган під Херсоном повалив майже 50 дерев і зірвав дах школи
  • Ураган під Херсоном повалив майже 50 дерев і зірвав дах школи
  • Ураган під Херсоном повалив майже 50 дерев і зірвав дах школи
  • Ураган під Херсоном повалив майже 50 дерев і зірвав дах школи
  • Ураган під Херсоном повалив майже 50 дерев і зірвав дах школи
Ураган під Херсоном повалив майже 50 дерев і зірвав дах школи / 4 фотографии

Злива затопила Івано-Франківськ

Злива в Івано-Франківську ввечері 26 вересня затопила вулиці, а сильний вітер повалив дерева.

Внаслідок негоди у водяній пастці опинилися сім авто, в яких перебували 10 осіб.

Рятувальникам ДСНС довелося відкачати 120 м куб. води з підвалів помешкань міста.

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