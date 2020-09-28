На Херсонщині 27 вересня пронісся ураган, внаслідок якого постраждала людина.

Сильний вітер повалив близько 47 дерев і пошкодив 38 будинків у смт Велика Олександрівка, повідомив глава Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв.

За його словами, ураган зірвав дах і розбив вікна школи.

Також надійшло 40 дзвінків щодо пошкодження газових труб, через що 710 жителям відключили подачу газу.

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Ураган під Херсоном повалив майже 50 дерев і зірвав дах школи / 4 фотографии

Злива затопила Івано-Франківськ

Злива в Івано-Франківську ввечері 26 вересня затопила вулиці, а сильний вітер повалив дерева.

Внаслідок негоди у водяній пастці опинилися сім авто, в яких перебували 10 осіб.

Рятувальникам ДСНС довелося відкачати 120 м куб. води з підвалів помешкань міста.