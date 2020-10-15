У Києві опалювальний сезон розпочнеться з 16 жовтня.

Про це під час брифінгу 15 жовтня заявив мер столиці Віталій Кличко.

– Із завтрашнього дня ми розпочнемо подачу тепла до системи. Я вже підписав відповідне розпорядження, – повідомив Віталій Кличко.

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За словами Кличка, рішення ухвалили через похолодання, яке очікується з наступного тижня – вночі температура знижуватиметься до +3° – +5°.

Опалювальний сезон

Опалювальний сезон в Україні має пройти добре, адже країна має рекордні запаси палива.

Про це у вересні заявляла в. о. міністра енергетики Ольга Буславець.

Країна заготувала 3 млн тонн вугілля, що майже утричі більше, ніж у минулому році. Крім того, в українські сховища закачали 26 млрд куб. м. газу.