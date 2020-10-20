ДТП у Харкові: дівчина за кермом Kia Sorento злетіла з дороги у річку

На Харківській набережній вдень 20 жовтня автомобіль Kia Sorento злетів з дороги, пробив огорожу і впав у річку.
Про ДТП у Харкові повідомляють очевидці у місцевих пабліках у Telegram.
На фото та відео видно, що за кермом авто була дівчина. З нею нічого не сталося. Вона вилізла з салону на дах машини і чекала приїзду рятувальників.
Причини ДТП наразі невідомі.
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За даними ЗМІ, дівчина-водій Kia Sorento працює начальником юридичного відділу у обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
ДТП на Хмельниччині
Днями у Хмельницької області легковий Volkswagen зіткнувся з позашляховиком Toyota Prado.
За кермом Toyota перебував екс-заступник військового прокурора Західного регіону. Внаслідок удару у легковика зірвало дах. У Volkswagen їхали 47-річний чоловік та його дружина. Обоє загинули на місці ДТП.
Джерело: Netipichnyi_Kharkov, ТРУХА Харьков
Фото: Netipichnyi_Kharkov, ТРУХА Харьков