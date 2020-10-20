ДТП у Харкові: дівчина за кермом Kia Sorento злетіла з дороги у річку

На Харківській набережній вдень 20 жовтня автомобіль Kia Sorento злетів з дороги, пробив огорожу і впав у річку.

Про ДТП у Харкові повідомляють очевидці у місцевих пабліках у Telegram.

На фото та відео видно, що за кермом авто була дівчина. З нею нічого не сталося. Вона вилізла з салону на дах машини і чекала приїзду рятувальників.

Причини ДТП наразі невідомі.

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За даними ЗМІ, дівчина-водій Kia Sorento працює начальником юридичного відділу у обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.











Вилізла на дах і чекала рятувальників: у Харкові дівчина на Kia злетіла у річку / 3 фотографии

ДТП на Хмельниччині

Днями у Хмельницької області легковий Volkswagen зіткнувся з позашляховиком Toyota Prado.

За кермом Toyota перебував екс-заступник військового прокурора Західного регіону. Внаслідок удару у легковика зірвало дах. У Volkswagen їхали 47-річний чоловік та його дружина. Обоє загинули на місці ДТП.

Джерело: Netipichnyi_Kharkov, ТРУХА Харьков

Фото: Netipichnyi_Kharkov, ТРУХА Харьков